BBB 20: Após falha técnica, prova é refeita e Guilherme se torna anjo da semana

Guilherme é o novo anjo da semana no Big Brother Brasil 2020. Ela disputou uma prova na tarde deste sábado (29) com Daniel, Gabi, Thelma, Manu, Rafa, Victor Hugo e Felipe Prior.



O desafio deste sábado foi uma prova de agilidade e atenção. Os brothers e sisters deviam colocar desodorantes coloridos em um suporte, na sequência apontada por uma tabela, seguindo um cronômetro e apertando um botão a cada passo que cumpriam.



Os brothers disputaram a prova do anjo duas vezes neste sábado, sendo que Thelma ganhou a primeira e chegou a ser anunciada como nova anja, comemorando com os demais brothers.



No entanto, o botão de Guilherme não estava funcionando corretamente na primeira prova, segundo Thiago, o que o impediu de, possivelmente, vencer. Ao refazerem a prova, ele conseguiu apertar os botões e foi o vencedor.



Depois do resultado da segunda prova, Thelma caiu do choro no quarto. "A vida mostra que não era para ser. Já aconteceu várias vezes comigo", disse.



O paredão da próxima terça-feira (3), que será formado neste domingo (30), será triplo. Pela primeira vez nesta temporada, o brother indicado pelo líder deverá escolher outro participante para ir à berlinda. Além disso, o mais votado pela casa também terá de indicar outra pessoa ao paredão.



"Temos quatro indicados, então. Três jogam a prova bate e volta. Só não joga, como sempre, o indicado do líder", explicou Tiago Leifert, na noite de quinta-feira (27).