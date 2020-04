BBB 20: Anitta incentiva mutirão de votos a favor de Babu e contra Gizelly

Como muitos famosos, Anitta assiste ativamente ao BBB 20 e já declarou sua torcida por Babu Santana. Nesta segunda-feira, a cantora utilizou suas redes sociais para expressar sua indignação com o fato do ator ter sido indicado mais uma vez ao paredão.

Segundo ela, a revolta teve como motivo a sétima indicação de Babu ao paredão e à falta de empatia dos participantes da casa com a situação.

“Eu acho que nessas horas, por mais que você tenha mais afinidade, conviva com mais gente no jogo, é coisa de olhar para o lado. Tem tanta gente nesse Big Brother que fala sobre pensar no outro, ser legal com o próximo, e caraca, você ver o cara sofrendo todo dia por causa do paredão e você não pensar: ‘Vou poupar ele um diazinho’. Fiquei super mal. Já estava torcendo por ele desde o início, as coisas que ele fala eu me identifico, só que eu não vinha pedir voto. Mas hoje eu fiquei triste de me colocar no lugar dele”, publicou a cantora, em stories no Instagram.

Depois de se pronunciar a favor da permanência do participante, Anitta se reuniu com os administradores da página oficial de Babu para organizar um mutirão de votos contra Gizelly. O projeto ficou conhecido como 'Mutirão Favela', já que ambos os artistas cresceram em comunidades do Rio de Janeiro.

Ao ser questionada por uma seguidora o porquê de não ter feito a mesma movimentação quando Thelma estava na berlinda, a cantora respondeu: “Tu tinha alguma dúvida que a Flay ia sair?”.

Tu tinha alguma duvida que a Flay ia sair?? — Anitta (@Anitta) April 13, 2020

O paredão desta semana é formado por Babu, Gizelly e Mari Gonzalez e a eliminação acontece na noite desta terça-feira 14. Já a disputa final do programa foi adiada para o dia 27 de abril.