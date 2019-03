BBB 19: Tarzan italiano entra na casa e surpreende participantes

Um novo integrante chegou à casa do BBB 19 na tarde desta sexta-feira (15). Alberto Mezzetti é o vencedor da edição do reality Grande Fratello, na Itália, em 2018. Assim que chegou no reality brasileiro, cumprimentou todos os participantes com beijos e abraços.

Mazzetti ganhou o apelido de Tarzan quando participou do programa na Itália por conta de seus cabelos longos. Devido ao seu jeito extrovertido, sincero e galanteador, ele foi indicado a todos os paredões da edição e acabou vencendo o reality.

Até o momento, a Globo não revelou se Mazzetti irá disputar o BBB 19 ou se sua permanência na casa é temporária.

Os confinados chegaram a perguntar qual seria o motivo da participação do italiano na casa, ao que ele respondeu que não poderia dizer.

Durante o programa italiano, ele chegou a beijar duas participantes e flertar com a apresentadora do programa.

Tarzan entra solteiro e não fala português. Antes de entrar no BBB ele afirmou que "dorme pensando em mulheres" e que não descarta ir para o edredom com alguma sister brasileira. Os fãs do visitante, inclusive, já estão o "shippando" com as confinadas.