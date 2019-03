BBB 19: Rodrigo, Gabriela e Tereza disputam paredão fake

Rodrigo, Gabriela e Tereza vão disputar a preferência do público em um paredão fake, formado na noite deste domingo (3) no Big Brother Brasil 19. Diferentemente do que acontece todas as semanas, desta vez, o participante mais votado não será eliminado na terça-feira (5). O público vai votar em quem quer imunizar. Nenhum 'brother' deixará o BBB 19 nesta semana.

Os confinados só descobrirão que trata-se de uma pegadinha no momento em que for anunciado o então eliminado e ele não conseguir abrir a porta para deixar o reality.

Na votação deste domingo, Tiago Leifert pediu para a líder Paula sortear um nome da urna soberana. Ela tirou Tereza, que deveria mandar para a berlinda a pessoa que estava ao seu lado direito ou esquerdo. As opções eram Rodrigo ou Danrley, e ela escolheu Rodrigo. "É muito difícil, mas não poderia colocar o Danrley", explicou.

Anjo da semana, Rodrigo decidiu imunizar Danrley. Na sequência, a líder Paula indicou Gabriela para o paredão. Ela justificou o voto dizendo que não tinha opção. "Sou apaixonada nela [Tereza]".

Na votação da casa, houve um empate entre Tereza e Carolina, com quatro votos cada. Paula teve de desempatar e escolheu Tereza.

Carol, Hariany, Rízia e Gabriela votaram em Tereza. Já Elana, Rodrigo, Danrley e Alan votaram em Carol. Por sua vez, Tereza votou em Hariany.