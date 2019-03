BBB 19: Rízia vence a prova do líder e ganha o direito de ver a irmã por 30 segundos

Quem venceu a prova do líder essa semana do BBB 19 foi Rízia. Com a vitória, além de poder indicar alguém para o paredão a sister ganhou o direito de ver a irmã por 30 segundos.

O reencontro com a irmã foi de bastante emoção para Rízia, que chorou e foi consolada pelos outros companheiros da casa.

O paredão da próxima semana do BBB 19 terá um formato diferenciado, conforme explicou Tiago Leifert antes do início da Prova do Líder nesta quinta-feira (7).

Será realizada uma indicação quádrupla: do Líder, uma indicação do Big Fone e os dois mais votados pela casa.

Gabriela e Paula estão imunes. Gabriela por ter sido a mais votada do Paredão do Bem e Paula por ter ganho imunidade por duas semanas após vencer a última Prova do Líder.