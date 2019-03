'BBB 19' receberá visita de Alberto Mezzetti, vencedor do reality na Itália

Os nove participantes que permanecem no Big Brother Brasil vão receber no fim desta semana um convidado especial que promete agitar o programa. Trata-se do italiano Alberto Mezzetti, de 34 anos, que venceu a edição do reality show na Itália, em 2018.

Quando participu do programa, o brother fez diversos amigos e se mostrou leal às pessoas próximas a ele. Com o apelido de Tarzan, Alberto teve algumas indicações a paredões em razão do seu jeito espontâneo e sincero. O empresário foi considerado por alguns como extravagante, um pouco louco e inocente.

Tarzan está solteiro e confessa que "não resiste a mulheres bonitas". A característica é o principal motivo de ele não arriscar um relacionamento sério.