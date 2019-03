BBB 19: Gabriela vence prova do anjo desta sexta (22)

A paulista Gabriela venceu a prova do anjo desta sexta-feira (22). Após ganhar a disputa, a sister precisou escolher um participante para o castigo do monstro da semana.

Gabriela escolheu a baiana Carol Peixinho para pagar a penitência. Além de ter que vestir a fantasia de cobra, ela ainda perdeu 1.500 estalecas. Carol não participou da prova porque foi vetada por Rízia.

Na última quinta-feira (21), Alan ganhou a prova do líder e garantiu mais uma semana na casa. A disputa foi de lançamento preciso e, na medida que os brothers íam sendo eliminados, eles ganhavam consequências para aplicar a outros participantes.

Rodrigo ganhou o direito de indicar uma pessoa ao paredão; Gabi, de vetar a escolha do anjo (o que não deve acontecer já que ela ganhour a prova); Rízia, de retirar uma pessoa da participação da prova do anjo; e, por último, Haryane, que conquistou o direito de colocar alguém no "Tá com nada".