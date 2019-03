BBB 19: Gabriela vence a prova do líder desta quinta (14)

A brother Gabriela venceu a prova do líder do BBB 19 desta quinta-feira (14) e garantiu mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Agilidade e concentração marcaram a competição. Os participantes tiveram que montar palavras em uma prateleira. Para isso, eles tinham que pegar as letras em uma piscina de bolinhas, que foi montada no local, e formar as palavras.

Além disso, eles também precisavam localizar figuras iguais aos sapatos que estavam na respectiva prateleira. Após formar as palavras e posicionar as imagens, os brothers apertavam um botão. Se errassem algum item, seriam desclassificados.

No entanto, Gabriela não deu chance para erros, sendo a primeira a terminar a prova. Todos os confinados participaram da prova, com exceção de Rodrigo, que foi vetado por Rízia, a antiga líder.