BBB 19: Em paredão recorde, Elana é eliminada com 51,09% dos votos 

A piauiense Elana foi a 9ª eliminada do BBB 19, com 51,09%. Ela disputava o paredão com Paula e Carol Peixinho.

O paredão desta quinta-feira (26) bateu recorde mundial de votação, com o 202.406.432 milhões de votos registrados - o maior em uma edição do programa.

Ao saber do resultado da votação, Elana se despediu dos brothers com um abraço. Para Hariany, ela disse que "em poucas semanas, a gente se vê. Tudo de bom para você".

Antes de sair, a sister fez mais uma despedida. "Beijos. Tudo de bom para vocês. A gente se vê".

Carol Peixinho e Paula receberam, respectivamente, 45,06% e 3,85% dos votos. Elana foi indicada ao paredão por Alan, que era o líder da semana.