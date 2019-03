BBB 19: Danrley é eliminado com 61,21% dos votos

O carioca Danrley foi o nono eliminado do BBB 19, com 61,21% dos votos. Danrley disputava o Paredão com Paula e Carolina Peixinho.

Durante o discurso de eliminação, o apresentador do programa, Tiago Leifert, disse que "sair é muito difícil. Não queiram sair, não saiam. Dá saudade depois", e que quem deixasse o jogo, deixaria saudades entre os amigos.

Essa foi a segunda maior votação da história do Big Brother Brasil. Paula recebeu 23,52% e Carolina 15,87%.

Elana, Rodrigo e Gabriela se emocionaram com a saída do colega de confinamento, e caíram no choro enquanto abraçavam o brother.