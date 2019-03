BBB 19: Alan vence prova do líder desta quinta-feira (21)

O catarinense Alan é o novo líder do BBB 19. Ao ganhar a disputa, na noite desta quinta-feira (21), ele também garantiu mais uma semana na casa e poder de vetar alguém da prova da próxima semana.

A prova desta semana foi de lançamento preciso, onde os participantes tinham que lançar bolas com uma catapulta e atirar em um campo florido montado no jardim. O participante que marcasse menos pontos era eliminado. Cada flor tinha um valor diferente e cada brother tinha direito a dois lançamentos.

Além disso, na medida que os brothers eram eliminados, eles recebiam uma consequência. Alan foi o que marcou mais pontos e ganhou a liderança. Rodrigo foi o primeiro a deixar a da prova e adquiriu o direito de indicar uma pessoa ao paredão quando fosse solicitado.

Gabriela, a segunda a ser eliminada da prova, pegou uma consequência dava o poder de vetar a escolha do anjo. Rízia, a terceira a sair, pegou uma penitência que permitia que ela retirasse uma pessoa da prova do anjo.

Haryane, a última ser eliminada, recebeu o direito de colocar alguém no "Tá com nada". Ela indicou o carioca Rodrigo, com a justificativa de que ele votava nela.

Paula foi a única a não disputar a prova, porque foi vetada pela antiga líder Gabriela, que justificou a decisão dizendo que a mineira é forte em provas de residência e que ela pode colocá-la no paredão.

Despedida

Esta quinta-feira também foi marcada pela despedida do italiano Alberto Mezzetti. Ele abraçou e beijos todos os brother antes de sair. Fora da casa mais vigiada do Brasil, Mezzetti afirmou que beijou Rízia na festa de quarta, mas que ela "confundiu as coisas".

Depois de beijar a alagoana, ele disse que ela era apenas sua "amiga".