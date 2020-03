Baú da Taty Girl será adiado para maio por causa do coronavírus

O Baú da Taty Girl, marcado para esta quarta-feira (18), será adiado por causa do coronavírus. A nova data para o evento será 23 de maio de 2020. Todos os ingressos permanecerão válidos e o local da festa será o mesmo.

Em nota, a produção do show informa que "esta medida se dá de forma preventiva, para preservar a segurança e a saúde do nosso público, além do bom andamento e sucesso do evento".

O público pode solicitar mais informações pelo telefone: (85) 98120-3636

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.