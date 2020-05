Bate-papo em live no Instagram comemora os 40 anos do disco 'Lança-perfume' de Rita Lee

O 'Lança Perfume, disco clássico da cantora Rita Lee que completa 40 anos em 2020, vai ser tema de bate-papo em live nesta quinta-feira (7). A conversa virtual será transmitida pelo perfil da artista no Instagram a partir de 19h30.

Com mediação do jornalista Guilherme Samora, estarão presentes no bate-papo Mel Lisboa, Pedro Bial, Rita Cadillac e Ronnie Von. A participação de Rita Lee, no entanto, ainda não foi confirmada.

Samora é pesquisador do legado artístico da cantora e responsável pela edição de livros assinados por Rita, a exemplo de “Rita Lee: uma autobiografia” e “Dropz”.

O LP, lançado em 1980, é o oitavo trabalho de estúdio da artista e considerado um dos maiores sucessos de Rita com faixas como "Bem-Me-Quer", "Baila Comigo" e a que dá nome ao disco: "Lança Perfume".