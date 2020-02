Bares e restaurantes de Fortaleza investem em programação especial para “alimentar” o Carnaval

Os foliões sempre têm uma série de atividades carnavalescas para curtir ao longo dos dias mais esperados do ano. Geralmente, a programação é voltada ao som do samba, axé e até mesmo o funk. Pensando em oferecer opções de folia mais tradicionais, aliadas ao bom paladar, bares e restaurantes de Fortaleza prepararam atividades especiais para curtir no período de folia.

Um dos destaques é o Cocoricó Festival, que acontece durante o feriado, mas mantém o foco no jazz, rock e música popular cearense. O evento receberá shows de artistas representantes dos gêneros, além de uma apresentação dos parceiros Fausto Nilo e Rodger Rogério.

Alpendre e Serpentina

O bloquinho de rua “É Só Isso Mesmo” é uma parceria entre os bares Alpendre e Serpentina. O evento, que acontece desde 2017, vai fazer o trajeto de um restaurante para o outro. No domingo (23), a concentração será no Alpendre e os foliões caminharão ao som de marchinhas, frevo, axé antigo, samba enredo até o Serpentina. A previsão de saída do bloco é às 15h.

O bloco de rua "É Só Isso Mesmo" acontece neste domingo (23) FOTO: DIVULGAÇÃO

A festa conta com duas bandas que animarão o Alpendre: Swing+ e Batuque do Barsa tocarão antes de o bloco sair, e continuarão com a festa no Alpendre para quem não quiser seguir até o Serpentina.

O cardápio do Alpendre não teve alterações, mas quem chegar cedo pode pedir pratos como panelada, feijoada e arroz com pirão. Já os que vão participar do bloquinho podem consumir opções mais leves, como os caldos.

Os dois restaurantes confeccionaram camisetas, que são vendidas no valor de R$30, mas o traje não é obrigatório. “É um bloco aberto, super eclético, e geralmente as pessoas vão fantasiadas, mascaradas, ou com a camisa, costumizada ou não”, explica o propiretário do Alpendre, Samuel Bedê.

Hoje (21), a partir das 19h, o Serpentina recebe o Baile do Araken. No sábado (22), é a vez do Samba Vadio, e no domingo (23) acontecem o Carnaval Eletrônico, e claro, o bloquinho de rua “É Só Isso Mesmo”.

O ambiente é perfeito para diversão entre amigos FOTO: DIVULGAÇÃO

No Carnaval, devido à quantidade de clientes, o bar reduz os pratos do cardápio de 40 para 8 opções. Tira gostos, caldos, pastéis, compõem as opções, e assim, facilitam o preparo e o atendimento. Para curtir os shows, o couvert é de R$7 por pessoa, já incluso na conta.

Serviço

Alpendre

Endereço: Rua Torres Câmara, 181, Aldeota

Telefone: 3261.1525

Serpentina

Endereço: Av. Heráclito Graça, 760, Centro

Culinária da Van

Van Régia, a proprietária da Culinária da Van, recebe a todos no fim de semana FOTO: KATY CAVALCANTE

O Carnaval da Culinária da Van entra na sua quinta edição com show do Dj Albano Seletor e da banda Fortal 90, no sábado (22), a partir das 14h. No domingo (23), último dia de folia, a banda Fortal 90 se apresenta mais uma vez e encerra os festejos.

O restaurante já está em clima de festa desde o começo do mês, por causa dos eventos de pré-Carnaval. Este fato reflete na decoração do local, principalmente com as fitas coloridas espalhadas pelo espaço. As fantasias dos clientes e suas maquiagens “glitterinadas” também enfeitam a Culinária da Van. O restaurante disponibilizará uma maquiadora no local para aplicação de glittler, assim, ninguém fica de fora da folia.

O clima no restaurante é sempre de descontração FOTO: KATY CAVALCANTE

Quanto ao cardápio, as comidas foram adaptadas para ajudar os clientes a repor as energias. “A gente vai fazer um cardápio que combina com ressaca, claro. Vamos servir feijoada todos os dias, panelada, carne de sol no bafo, pernil suíno no bafo acompanhado de feijão tropeiro, e os tradicionais caldos, que eu faço todo ano, que são os de galinha caipira e caranguejo”, afirma a proprietária Van Régia.

Outro destaque é a feijoada verde para os vegetarianos, feita com feijão verde maçaricado. Para participar da festa, será cobrada uma pulseira no valor de R$10. O intuito é manter o controle de quem está no restaurante e garantir a segurança dos clientes.

Serviço

Culinária da Van

Endereço: Rua Waldery Uchôa, 260, Benfica

Telefone: 3046.8600

Cantinho do Frango

O Carnaval do Cantinho do Frango promove a terceira edição do Cocoricó Festival, evento criado em 2018 com apresentações de jazz. Neste ano, além do gênero principal, o festival traz maior diversidade, indo do rock ao experimental e passando pela música popular cearense. “O Cantinho sempre gostou de trabalhar com música, tipo jazz, rock, MPB e música popular cearense”, diz Caio Napoleão, um dos idealizadores do evento.

Fausto Nilo se apresentará pela primeira vez com Rodger Rogério FOTO: DIVULGAÇÃO

A abertura do Cocoricó Festival acontecerá nesta sexta-feira (21), a partir de 20h, com show do violonista cearense Manassés. No sábado (22), quem se apresenta é Oscar Arruda e Banda, às 18h. Os cantores cearenses Fausto Nilo e Rodger Rogério se encontram no evento e dividem o palco pela primeira vez, no mesmo dia, a partir de 20h30. O momento, intitulado “Retrato Marrom”, é nome da composição em que os dois foram parceiros.

A programação prossegue no domingo (23), com Márcio Resende e banda Novo Jazz. Outra atração é Jorge Helder, que fará um tributo a Tom Jobim com participação de Toninho Horta. Na segunda (24), será a vez de Rian Batista e Vitoriano, e, na sequência, Nayra Costa interpretando Nina Simone.

O Carnaval do Cantinho do Frango promove a terceira edição do Cocoricó Festival FOTO: DIVULGAÇÃO

Os shows de terça-feira (25) encerram o festival com Júnior Boca, que apresenta um jazz mais eletrônico. Toninho Horta, uma das atrações inéditas, fecha o Cocoricó Festival com show marcado para 20h30. O ingresso para assistir cada apresentação custa R$25, ou R$ 40 para os dois shows. Os fãs de jazz poderão ainda adquirir vinis na lojinha do restaurante, 78 rotações.

As opções de pratos continuam as mesmas e os clientes poderão degustar porções de frangos gratuitamente.

Serviço

Cantinho do Frango

Endereço: Rua Torres Câmara, 71, Aldeota

Telefone: 3224.6112