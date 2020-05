Bárbara Evans se casa com transmissão ao vivo pelas redes sociais

O casamento de Bárbara Evans, 29, com Gustavo Theodoro ocorreu na tarde desta sexta-feira (29). A cerimônia civil realizada na casa do noivo e teve transmissão por meio de uma live nas redes sociais. Só alguns padrinhos e o pessoal da cerimônia estiveram de corpo presente. No momento em que celebrava a união, Bárbara se virou para a câmera e falou diretamente com os fãs e com familiares que assistiam de casa.

"Eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aí. Aos nossos pais, padrinhos, amigos, meus fãs, todo mundo que tem um pouquinho de carinho por nós. A gente adiou o casamento para 2021, mas o que a gente tem para falar para vocês é para não deixar nenhum sonho acabar, temos que ir atrás sempre, independente de qual seja", começou.

Em seguida, a noiva explicou que havia um motivo para que eles tivessem decidido fazer o casamento online. "É que tem tanta coisa triste acontecendo no mundo, a gente pensou em uma forma de levar amor e carinho para a casa de vocês, apesar de estar chorando, é de felicidade, é um sonho meu que está se realizando", disse.

Bárbara ainda pediu para que o público que pudesse doasse ao Hospital de Câncer de Barretos para ajudar no tratamento de crianças.

No começo de maio, a modelo esteve internada e passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário que descobriu há cinco anos, quando ainda morava no Rio de Janeiro. Bárbara já havia anunciado que teria que passar por cirurgia.