Bárbara Borges muda visual e aparece careca

A atriz Bárbara Borges, 41, resolveu mudar radicalmente o visual e raspou o cabelo. Ela publicou uma foto do resultado no seu perfil no Instagram nesta terça-feira (21) e escreveu que a transformação surgiu como uma forma de autoconhecimento.

"Uma nova versão minha nasceu ontem [segunda], dia 20/04/2020. Conectada com o movimento da minha alma nessa existência. Conectada com meu coração para aprofundar no estudo de mim mesma, no meu autoconhecimento. Desapegar. Deixar ir", afirmou.

A atriz também escreveu que precisava viver essa experiência. "Atravessar do medo para a confiança. Romper com o medo de rejeição, das críticas e julgamentos, meus e alheios, e viver o meu sim para mim, pro que faz sentindo para mim nesse momento. Impermanência. Renovação. Coragem para ser eu sempre. Simplesmente ser", completou.

Borges disse ainda que espera que a mudança possa ser uma inspiração para outras pessoas. "Não há apenas um caminho, existem muitos, e existe o seu...e ele é todinho seu, aproveite, divirta-se!! A vida é um presente divino."