Bar 100 Petiscos ganha título de melhor prato no concurso Comida di Buteco 2019

O concurso Comida di Buteco anunciou o vencedor da edição deste ano. Em cerimônia no Hotel Sonata Iracema (Praia de Iracema), o Bar 100 Petiscos ganhou a disputa, superando outros 18 estabelecimentos, com o petisco "Rocambole de batata, presunto, queijo e camarão". Agora, o primeiro lugar no concurso concorrerá ao prêmio de "melhor buteco do Brasil", em julho.

Além do "Bar 100 Petiscos", também participaram do concurso: Bar do Helano, Bar do Nem, Birosca 1500, Boteco da Dani, Bodega da Roça, Brasil Colonial, Carneiro do Tércio, Espaço Casa da Sogra, Esquina do Chef, Favas Bar e Petiscos, Kina do Feijão Verde, Nossa Casa Delícias, Pakato Grill, Quintal 55, Seu Zé - Bodega, Tarântulas Grill, Varandão da Vila e Vilarejo 84. O Pakato Grill foi o segundo colocado, com o petisco "Carne de sol ao queijo na chapa"; seguido por Favas Bar e Petisco na terceira colocação, com o petisco "Moquecaxé".

O Rocambole de batata, presunto, queijo e camarão do bar 100 Petiscos venceu o Comida di Buteco 2019, em Fortaleza Foto: Divulgação/Comida di Buteco

O Instituto Vox Populi apurou votos do público para o concurso, que ainda contou com a avaliação de um corpo de jurados. Durante 23 dias, os concorrentes receberam visitas e foram avaliados em quatro quesitos: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.

O petisco, principal categoria do prêmio, leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados, os outros 50%.

Duas décadas

Este ano, o concurso Comida di Buteco completou 20 anos. Para celebrar a data, todos os petiscos da edição atual foram cobrados pelo preço fixo de R$ 20.

A primeira edição da disputa aconteceu em Belo Horizonte (MG), no ano 2000. Hoje, o Comida di Buteco é realizado em 21 cidades e, há três anos, escolhe o "Melhor Buteco do Brasil", numa eleição feita dentre os vencedores regionais.

Nacional

Os 21 vencedores de cada cidade serão visitados por uma comissão de jurados, formado por um jurado local e dois visitantes. Cada estabelecimento será avaliado conforme as quatro categorias do concurso regional (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene).