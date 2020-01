Banda russa Pussy Riot divulga pôster com rosto de Bolsonaro feito de lixo

A banda russa Pussy Riot, que faz show em São Paulo nesta quinta-feira (30), divulgou pôster oficial no qual mostra a silhueta do presidente Jair Bolsonaro entre amontoados de lixo tóxico e armas. O grupo feminista é uma das atrações do festival Verão Sem Censura, realizado pela prefeitura da cidade.

"Sobre esta cabeça feita e cheia de restos, as Pussy Riots cantam e dançam. Façamos aqui nossa revolta sobre esta cabeça monumento-destruição", escreveu o grupo em postagem oficial no Facebook.

O show da banda será realizado no Centro Cultural São Paulo Fotos: reprodução/Facebook

"Somos agora Pussy Riots espalhados por todo o planeta , e aqui no Brasil vamos cantar, dançar e nos revoltar como se estivéssemos sobre esta cabeça-busto-desgoverno-monumento-vazia de ideias , e façamos dela detritos!!!", também completaram junto da imagem.

Esta, inclusive, não é a primeira vez que bandas estrangeiras se pronunciam sobre Jair Bolsonaro. Em abril do ano passado, o grupo Dead Kennedys criou um pôster exclusivo para divulgação na passagem pelo Brasil.

A imagem mostrava uma família vestida com a camisa da seleção brasileira segurando armas. Além disso, a frase “Eu amo o cheiro de gente pobre morta pela manhã” no pôster também repercutiu e os shows, que faziam parte da comemoração dos 40 anos da banda, foram cancelados.