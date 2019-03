Banda Ouse (CE) lança seu primeiro EP

As tensões da sociedade contemporânea têm provocado os artistas a produzir. A banda cearense Ouse lança seu primeiro EP, "Desculpe por todo esse sangue", a partir desta sexta (15), e envolve a produção nas reflexões sobre esses tempos de ódio, intolerância e muito preconceito no campo de força política e no próprio dia a dia.

A banda faz show de lançamento do disco nesta sexta (15), às 19h, no Porto Iracema das Artes (Praia de Iracema). O acesso é gratuito. As músicas estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming, na mesma data.

O trabalho traz seis faixas. O single "A Cura" foi lançado no ano passado, e teve um clipe gravado nas ruas do Centro de Fortaleza. A Ouse é formada por Juliana Pessoa (voz), Ícaro Manfrinni (guitarra e programações), Suiane Pessoa (baixo) e Nyelsen Bruno (bateria, ex-Telerama).

Produzido por Ícaro Manfrinni, o EP traz um título que faz referência aos debates sobre "lugar de fala" e feminismo na atualidade. Diz respeito à simbologia do sangue ligado à feminilidade, da menstruação aos casos de feminicídio registrados no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 500 mulheres são agredidas fisicamente a cada hora.

A Ouse carrega influências da música eletrônica e de grupos como Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, The Prodigy, Depeche Mode e Garbage, além da brasileira Letrux (RJ). Além da música, outra referência do trabalho é a obra da poetisa indiana Rupi Kaur, autora do fenômeno "Outros jeitos de usar a boca".

Serviço

Lançamento do EP "Desculpe por todo esse sangue"

Show da banda Ouse (CE). Nesta sexta (15), às 19h, no Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema). Entrada franca. Contato: (85) 3219.5865