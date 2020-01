Banda Melim, Vitor Kley e Lagum se apresentam em projeto do Beach Park

Com previsão para ser lançado logo após as férias de janeiro, o projeto Som do Mar trará nomes da música nacional como a banda Melim, o cantor Vitor Kley e o grupo de rock Lagum para apresentações no Beach Park. Os shows acontecem já a partir de fevereiro.

Para inciar o primeiro semestre de 2020, o primeiro será o da banda Melim, marcado para o dia 8 de fevereiro. Parte da programação de pré-carnaval do Beach Park, eles são responsáveis pelos hits “Meu Abrigo”, “Gelo” e “Ouvi Dizer” para o palco da Vila Azul do Mar durante o pôr do sol.

Já no dia 7 de março, quem faz show é Vitor Kley. O gaúcho deve cantar sucessos como “O Sol” e “Morena”, que fazem parte o álbum de estreia como artista, o "Microfonado".

No mês de abril, no dia 4, a atração do projeto será a banda de pop rock Lagum. A banda mineira traz o repertório novo ao palco, com canções como “Coisas da Geração”, mas também apresenta os primeiros trabalhos da carreira que integram o primeiro álbum do grupo, “Seja o Que eu Quiser”.

Serviço

Valor dos ingressos: a partir de R$ 60

Vendas: ingressorapido.com