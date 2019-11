Banda local Daniel Sansil e os Maluco do Brasil lança novo repertório

A banda cearense Daniel Sansil e os Maluco do Brasil realiza uma prévia do lançamento de seu novo disco, "Sendo Pedra". A partir desta quinta (21), às 12h no Sesc Fortaleza (Centro), e às 20h no anfiteatro do Centro Dragão do Mar (Praia de Iracema), o grupo apresenta as novas músicas em uma série de shows. A sequência acontecerá no próximo dia 30, às 20h, no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB, Centro); e no dia 7 de dezembro, no CCBNB de Sousa (PB).

Além de Daniel Sansil (cantor, compositor e guitarrista), o grupo é formado por Mudinho (guitarra e voz), Juliana Evandro (voz e percussão), Bruno Barboza (baixo e voz) e Bruno Vasconcelos (bateria). O novo espetáculo integra a Temporada de Arte Cearense (2018-2019) do Dragão do Mar e antecede o lançamento do segundo álbum. Este sairá em breve, ainda neste mês de novembro, segundo a produção da banda.

Com uma fusão de ritmos da tradição da cultura brasileira, como o ijexá, carimbó e o coco, o grupo cria uma sonoridade que ainda envolve influências da poesia e do teatro. Daniel Sansil e os Maluco do Brasil tocam desde 2014, quando começaram a apresentar o espetáculo "Ira-se mar". A partir desse trabalho, os músicos passaram pelo Teatro Sesc Iracema, Bienal de Dança do Ceará, ManiFesta Masseira, Maloca Dragão, CCBNB, Mostra Petrúcio Maia, Festival Rock Cordel e Feira da Música de Fortaleza.

Na sequência, em 2016, a banda local lançou seu primeiro álbum, "Entre o amor e a 13 de maio". E, em 2018, realizou a estreia do espetáculo "Tropicaos", durante o Carnaval.

Novo disco

“Sendo Pedra” reúne músicas feitas de dois anos pra cá. O álbum trará 13 faixas. Composições como "Jangada", "Mala verde", "Enquanto o trem me abduz", "Forró interestelar" e "Cachos de mel" estão no repertório.

Serviço

Sendo Pedra

Novo espetáculo da banda local Daniel Sansil e os Maluco do Brasil. Nesta quinta (21), às 12h, no Sesc Fortaleza (Rua Clarindo de Queiroz, 1740, Centro), e às 20h, no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Acesso gratuito.