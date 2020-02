Banda Eva completa 40 anos, e Ivete Sangalo presta homenagem

Em comemoração aos 40 anos da Banda Eva, Ivete Sangalo usou suas redes sociais nesta quarta-feira (12) para prestar homenagem ao grupo que lançou sua carreira.

Fundada em 1980, a banda de axé iniciou como um bloco na Bahia e foi liderada pela cantora baiana durante seis anos, entre os anos de 1993 e 1999.

Na publicação do Instagram, Ivete deixa claro seus agradecimentos à banda. "Quero agradecer a essa banda da qual fiz parte por lindos 6 anos, aprendendo, me apaixonando por tantas descobertas incríveis. Foi na banda Eva que conheci meus fãs. Foi essa banda que me trouxe o caminho para encontrar essa turma que me emociona e vive esse lindo sonho de cantar ser realidade", escreve.

"Cada música tem uma presença especial na minha memória, no meu coração. Foi ali que entendi que uma grande banda é imprescindível na vida de um artista. Comecei a tocar publicamente meus instrumentos de percussão, minhas violas e guitarras", completa Ivete, salientando o ínicio de seu sucesso durante o período no grupo.

Após sua saída, assumiram os vocais Emanuelle Araújo, Saulo Fernandes e, atualmente, Felipe Pezzoni.