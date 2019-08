Banda cearense Rocca lança novo EP

Os cearenses do Rocca lançam um novo EP. O material traz dois singles, "O Cais" e "Diante do Sol", e antecipa o lançamento do segundo álbum do grupo, "Líquido", produzido por Léo Ramos (ES/Supercombo, o mesmo que produziu "Eu Vejo Você", do Projeto Rivera/CE).

Para celebrar o momento, a banda faz show nesta sexta (30), a partir das 21h, no Órbita Bar (Praia de Iracema). As canções do EP tocam na questão da valorização da vida, e criam um diálogo com a campanha de prevenção do suicídio "Setembro Amarelo".

Formado por Maurilio Fernandes (voz e guitarra), Daniel Meneses (baixo, b-voz e synth) e Igor Dantas (guitarra e b-voz), o trio prepara a chegada do novo disco, que será distribuído pela gravadora Som Livre e endossado pelo selo Musicorama.