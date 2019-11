Banda cearense Rematte encerra série de shows na Barra do Ceará

A banda cearense Rematte finaliza a mini turnê “Desfalcando a Engrenagem” neste sábado (30), às 18h30, no CUCA da Barra do Ceará. O projeto contemplou uma série de quatro shows do grupo, passando ainda pelo Centro Cultural Belchior (Praia de Iracema), Cuca Mondubim e Cuca Jangurussu. Na Barra, o evento conta com a participação das bandas locais Thrunda e Diamanita.

No palco, o Rematte apresenta canções de seu primeiro trabalho, o EP homônimo (2018). O grupo se prepara para lançar o álbum de estreia, no início de 2020. A sequência de shows tem o apoio do VII Edital de Incentivo às Artes da Prefeitura de Fortaleza.

Criado há 2 anos, o Rematte é formado por Daniel Gadelha (voz e composição), Jonas Monte (baixo), Álvaro Abreu (bateria) e Thiago Barbosa (guitarra). A sonoridade do grupo combina influências de bandas gringas como Deftones e Audioslave, além da poética de artistas brasileiros como Chico Science, Marcelo Yuka e Chico Buarque.

Serviço

Desfalcando a Engrenagem

Encerramento da mini turnê da banda cearense Rematte. Neste sábado (30), a partir das 18h30, no Cuca da Barra do Ceará (Av. Presidente Castelo Branco, 6417). Participação: Thrunda e Diamanita. Acesso gratuito.