Bal Masqué – Marina Park Hotel traz noite de magia e encantamento

Um espetáculo de paixão, mistério e magia, inspirado nas belezas dos palácios europeus e embalado pela cultura carnavalesca do Brasil. Muito luxo e colorido, com a elegância do preto, o luxo do dourado e a sedução do vermelho. Este será o cenário encantador do Bal Masqué – Marina Park Hotel, que pretende reviver o clima dos grandes bailes de máscaras que marcaram época em diversas partes do Brasil e do mundo. Promovido em Fortaleza pelo Marina Park Hotel, o hotel dos grandes eventos, o Bal Masqué será no dia 15 de fevereiro, a partir das 21 horas, tendo como grande atração o show do cantor Diogo Nogueira, um dos nomes de maior destaque da música brasileira na atualidade.

A mescla de estilos e referências culturais do Bal Masqué também estará presente nos afoxés, nos frevos, nos maracatus, nas marchinhas e nos sambas que vão alegrar a noite do público no luxuoso Salão Atlântico Hall do Marina Park Hotel. Este ano, o evento – que teve sua primeira edição em 2019 – também trará alguns veios da cultura Moulin Rouge e Burlesque.

Para começar a embalar os foliões cearenses para o Carnaval, o sambista, compositor e carnavalesco Diogo Nogueira vai trazer toda a sua alegria e alguns de seus grandes sucessos durante o Bal Masqué. Além dele, haverá apresentações do DJ Daniel de Paula, da Bateria Camaleões do Vila e da banda Zé da Zefa.

Diogo Nogueira vai trazer toda a sua alegria e alguns de seus grandes sucessos para o Bal Masqué. Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Estrutura encantadora

Assim como a parte artística, a infraestrutura do Bal Masqué – Marina Park Hotel promete encantar e dar todo o conforto para o público presente. A festa terá espaços de lounges e mesas para o conforto de quem gosta de sentar, conversar e, claro, não perder nenhum momento de alegria da festa. A estrutura ainda terá dois ambientes fechados com painéis para fotos, serviço de garçons e um outro ambiente coberto, com salão, palco e dancing para quem não abre mão da diversão, além de bares e lojinha com máscaras e sounvenirs do baile à venda.

O público será recepcionado com champanhe para já entrar no clima do baile (serviço premium de champanhe até 23 horas). Haverá open bar de água, refrigerante e cerveja. Finger foods estão inclusos no evento, que também vai oferecer venda de drinks, vodka e whisk importados, gin tônica e muito mais.

Os ingressos para o Bal Masqué já estão à venda no próprio Marina Park Hotel e pelo Marina Park Store (Shopping RioMar Fortaleza), além dos sites Bilhete Certo (bilhetecerto.com.br) e Efolia (efolia.com.br).

Serviço

Bal Masqué – Marina Park Hotel

Marina Park Hotel – Av. Presidente Castelo Branco, 400 – Moura Brasil, Fortaleza

Data: 15 de fevereiro de 2020

Horário: a partir das 21 horas

Ingressos: a partir de R$ 150

Vendas:

Marina Park Hotel: (85) 3254.4666

Marina Park Store: (85) 99237.0237 (celular e WhatsApp)

Bilhete Certo: bilhetecerto.com.br

Efolia: efolia.com.br