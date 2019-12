Bailarino de clipe 'Vai Malandra', da cantora Anitta, morre no Rio de Janeiro

O dançarino Rodrigo Motta, de 28 anos, que participou do clipe "Vai Malandra", da cantora Anitta, teve a morte confirmada no Rio de Janeiro na última segunda-feira (9). Segundo publicação do jornal Extra, um morador do Vidigal, região onde Motta residia, o jovem teria se envolvido em uma briga na semana passada.

Rodrigo era modelo e também trabalhava como bartender no Bar da Laje. Até o momento, as informações são de que ele teria levado um tiro no pé e na perna, além de ter sofrido diversas agressões. A Polícia Militar ainda não confirmou nada relacionado ao caso.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Rodrigo deu entrada no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

Clipe

Rodrigo ganhou visibilidade após integrar um dos clipes de Anitta. Em "Vai Malandra", ele apareceu passando óleo em várias mulheres que usavam fita isolante e chegou a dançar com a cantora. Na época, diversas propostas para o trabalho como modelo surgiram e ele recebeu uma série de elogios por conta do físico definido.

Em publicação no Twitter, Anitta se pronunciu sobre o falecimento. "Meus sentimentos à família e amigos do Rodrigo Motta que participou do meu clipe de Vai Malandra. Recebi essa notícia pela internet e fiquei estarrecida. Matar ou morrer virou algo banal no Rio de Janeiro. Isso tem que acabar", escreveu.