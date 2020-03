Bailarina do Domingão do Faustão está com coronavírus, diz colunista

De acordo com Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, uma bailarina do Domingão do Faustão foi diagnosticada com o novo coronavírus.

O jornalista ainda afirma que a dançarina teria ensaiado com 20 colegas recentemente e, por isso, elas precisariam ficar em quarentena.

Neste domingo (15), o programa terá a presença de apenas uma parte do elenco usual de bailarinas, 20. Procurada, a assessoria de imprensa da Globo não confirmou o caso de covid-19.

O dominical já estaria bastante diferente na edição desta semana. Isso porque a emissora adotou medidas para evitar a disseminação do vírus e suspendeu as plateias de seus programas de auditório.