BaianaSystem e Academia da Berlinda fazem show em Fortaleza no mês de julho

A capital cearense já se prepara para o mês das férias com muita música, cultura e arte. No dia 6 de julho, BaianaSystem e Academia da Berlinda chegam a Fortaleza trazendo todo o molejo dos ritmos baiano e pernambucano. O show acontece na Praça Verde do Dragão do Mar e terá abertura das cearenses Casa Maré e Samiro. Os ingressos já estão à venda.

Desde 2009, BaianaSystem traz para o público uma grande fusão de gêneros como o frevo, samba-reggae, groove arrastado e kuduro. Formada por Russo Passapusso (vocal), Roberto Barreto (guitarra), SekoBass (baixo) Felipe Cartaxo (ilustrador e designer), a banda apresenta repertório do disco novo deste ano, "O Futuro Não Demora", além de músicas de trabalhos anteriores.

Já a Academia da Berlinda é formada por Alexandre Urêa (voz e timbales), Tiné (voz, pandeiro e maraca), Yuri Rabid (baixo e voz), Gabriel Melo (guitarra), Hugo Gila (teclados), Irandê Naguê (bateria e percussão) e Tom rocha (percussão e bateria). Com influências pernambucana e afrocaribenha, a trilha sonora remete a clubes de danças das décadas de 1960 e 1970.

Serviço

Show BaianaSystem e Academia da Berlinda

Dia 6 de julho, às 21h

Na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Ingresso: R$90 (inteira), R$45 (meia) e R$55 + 2kg de alimento (social).

(3488.8600)