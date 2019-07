Baiana System, Festeja Fortaleza e 'Tio' são destaques da programação desta semana

A primeira semana do mês de julho marca o início das férias escolares e a programação cultural do Ceará traz eventos variados para todos os gostos e idades. Entre hoje (1º) e domingo (7), terá show do Baiana System e Academia da Berlinda, apresentações do espetáculo Tio com Eduardo Sterblitch e Renata Gaspar, além do XXI Festival Eleazar de Carvalho e do Festeja Fortaleza 2019. Para as crianças, o Cineteatro São Luiz preparou exibição de filmes especiais e o Grupo Mirante de Teatro da Unifor apresenta a peça "Pequeno Príncipe" no final de semana.

- Show

Dia 2

Um Quarto de Lua - 25 anos

Às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3252.4138).

Olímpio Rocha celebra 25 anos do CD "Um Quarto de Lua", primeiro disco autoral gravado e lançado em Fortaleza no formato CD, em show com formato intimista.

TerçaAnormal

Às 22h, na Barraca Biruta (Av. Clóvis Arrais Maia, 4111, Praia do Futuro). Ingresso: R$20 (após meia noite); R$10 (de 23h a meia noite) e R$5 (até às 23h). (3067.4473).

As terças-feiras de julho não serão tão normais como se pensa. A Biruta dará início a temporada da festa “TerçAnormal”, com Djs que farão uma mistura de ritmos para a pista.

Dia 5

Face to face

Às 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$200 (inteira lote 2), R$100 (meia lote 2), R$120 (promocional lote 2). (3453.1421)

Na estrada desde 1991 a banda americana de hardcore se apresenta pela primeira vez em Fortaleza. As bandas Sugar Kane, Switch Stance e Backdrop Falls complementam a festa.

Dia 6

Também Sou Hype

Às 21h, no Kult Bar (Rua Carlos Vasconcelos, 807, Meireles). Ingresso: R$15 (após às 23h) e R$10 (até às 23h). (99691.5306).

A Também Sou Hype traz uma noite recheada de indie rock, indie dance e new wave. A música fica por conta dos DJ's Ikari e Paluma com The Strokes, Daft Punk, The Smiths, Tame Impala, Sonic Youth, Joy Division, New Order e mais.

Dia 7

Artur Menezes

Às 18h, no Cineteatro São Luiz Fortaleza (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingresso: de R$15 e R$30. (3252.4138).

Artur Menezes vem trilhando sua carreira no Estados Unidos. Joe Bonamassa disse: "Art is a Superstar waiting to be discovered. Fearless player". Seu mais recente álbum, "Keep Pushing", recebeu inúmeras excelentes críticas em vários países. No Cineteatro, ele se apresenta em uma sessão sonora.

Artur Menezes se apresenta no Cineteatro São Luiz Foto: Roger Stephenson

Baiana System e Academia da Berlinda

Às 21h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$100 (inteira), R$60 + 2 kgs de alimento (social) e R$50 (meia). (3488.8600).

O grupo baiano BaianaSystem e a banda pernambucana Academia da Berlinda fazem show para comemorar as férias na Praça Verde. A banda cearense Samiro faz a abertura do evento.

A banda Baiana System se apresenta no projeto de férias do Dragão do Mar Divulgação

- Teatro

Dias 3 e 4

The Biz - Ensemble Extravaganza

Às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: R$50 (inteira) e R$25 (meia) na plateia; R$40 (inteira) e R$20 (meia) no mezanino. (3099.1290).

O espetáculo, dirigido pelo cearense André Gress, transita entre clássicos da Broadway e canções de artistas inesquecíveis.

Dia 4

ABBA Experience in Concert

Às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: de R$50 a R$160. (3066.2000).

O espetáculo conta a história musical de uma das maiores bandas de todos os tempos através de seus maiores sucessos.

ABBA Experience in Concert Foto: Reprodução/Facebook

Dias 6 e 7

"Tio"

Sábado, às 21h, e domingo, às 20h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: de R$30 a R$80. (3099.1290).

Os atores Eduardo Sterblitch e Renata Gaspar vêm a Fortaleza para apresentar a comédia "Tio". O espetáculo fala sobre cultura, relações interpessoais e a forma de agir do ser humano.

Eduardo Sterblitch e Renata Gaspar apresentam o espetáculo 'Tio' Divulgação

Dia 7

Edmilson Filho Direto de Holliúdy

Às 20h, no Teatro Ceará Show (Av. Da Abolição, 2323, Meireles). Ingresso: R$80 (inteira) e R$40 (meia). (4012.3030).

A nova peça do ator cearense Edmilson Filho faz um apanhado do melhor da comédia do ator com muito humor e riso garantido do começo ao fim.

Edmilson Filho se apresenta no Teatro Ceará Show Foto: Agência Diário

- Especial

Dias 1° a 7

Sana Preview 2019

No Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3560).

Réplica do Trono de Ferro (Game of Thrones), just dance e exposição de escultura em tamanho real do Charizard do Pokemón são algumas das atrações do Sana Preview. A ação é uma mostra do que vai ocorrer no maior evento de cultura pop e geek do Norte e Nordeste, o Sana 2019.

Dias 5 a 27

Paracuru Férias Festival

Em Paracuru, Ceará. Grátis.

Nas praças e praias acontece o Paracuru Férias Festival, com quadrilhas juninas, música eletrônica ao pôr do sol, shows e corrida de praia. A programação começa com o São João dos Ventos e termina com show da Banda Líbanos.

Até dia 7

19ª Edição do Festival Internacional de Dança de Fortaleza

Às 18h30, no Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingresso: R$ 20 e R$ 40. (3101.2583).

Com a reunião de vários bailarinos e grupos de dança de todo o País. O Ballet Clássico ganha destaque, mas também serão realizadas apresentações de Jazz, K-Pop, entre outros ritmos. O evento se divide em duas etapas: Mostra Internacional de Dança e Mostra Competitiva.

Dia 6

Festeja Fortaleza

A partir das 16h, no Estacionamento da Arena Castelão. Ingressos: de R$50 (meia Arena Festeja) a R$370 (Lounge Open Bar). (3052.9900)

Grandes atrações musicais vão subir ao palco da festa: Wesley Safadão, Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Maiara e Maraísa, Diego e Victor Hugo, Kadu Martins e Cat Dealers.

O cantor Wesley Safadão é uma das atrações do Festeja Fortaleza. Foto: Divulgação

Dia 7

La Grue Feira Alternativa

Às 11h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Grátis. (3453.1421).

A La Grue chega a sua 18ª edição e traz várias marcas para o público conferir, além de adoção de pets e músicas com Iron Sessions.

A 18ª de La Grue Feira Alternativa acontece no Órbita Bar, em Fortaleza Foto: Divulgação/ Facebook

Até dia 21

XXI Festival Eleazar de Carvalho

No Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3311).

O Festival Eleazar de Carvalho tem como objetivo proporcionar cursos de formação e aperfeiçoamento em música erudita para jovens músicos do Ceará e de outras regiões do Brasil. Durante três semanas, eles ficam imersos em cursos diários.

O festival tem como objetivo proporcionar cursos de formação e aperfeiçoamento Foto: Fabiane de Paula

- Exposição

Até dia 28

Memórias que não escrevi

De terça a sexta-feira, das 9h às 19h (com acesso até as 18h30); e aos sábados e domingos, das 14h às 21h (com acesso até as 20h30), no Museu da Cultural Cearense (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600).

O artista Sebastião de Paula celebra 36 anos de carreira com a exposição individual em xilogravura "Memórias que não escrevi". Serão expostas 22 obras impressas sobre papel, todas com a dimensão 60 x 80cm, e diversas intervenções com adesivos.

Até dia 11 de agosto

Da Terra Brasilis à Aldeia Global

De terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319).

Em comemoração aos 45 anos da Unifor, a Fundação Edson Queiroz realiza a exposição que reúne 277 obras dos principais artistas brasileiros e de estrangeiros que retrataram o Brasil, abrangendo arco temporal que se estende do século XVI ao século XXI e conta com curadoria de Denise Mattar.

"Primeira Missa", de Victor Meirelles. Imagem está disponível no acervo Espaço Cultural Unifor

Arte Moderna na Coleção da Fundação Edson Queiroz

De terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados e domingos, das 10h às 18h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Grátis. (3477.3319).

A exposição "Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz" reúne algumas das mais expressivas obras de arte moderna criadas por artistas brasileiros ou radicados no Brasil das décadas de 1920 a 1960 e conta com curadoria de Regina Teixeira de Barros.

Bicho Linear, Lygia Clark, presenta na "Arte Moderna na Coleção Fundação Edson Queiroz

Mostra fixa

Museu da Fotografia Fortaleza

De quarta a domingo, das 12h às 17h, no Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3017.3661)

O Museu da Fotografia Fortaleza reúne dois séculos de fotografia de um dos mais ricos acervos fotográficos do País, a Coleção Paula e Silvio Frota. O Museu vem realizando uma série de ações para divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea.

INFANTIL

- Teatro

Dias 6 e 7

O Pequeno Príncipe

Às 17h, no Teatro Celina Queiroz (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). (3477.3311).

O Grupo Mirante de Teatro Unifor apresenta a peça "O Pequeno Príncipe", que conta com toda a poeticidade e magia que envolvem a história do principezinho.

O Pequeno Príncipe, do Grupo Mirante de Teatro Foto: Ares Soares

Dia 7

Musical O Rei

Às 17h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingresso: a partir de R$30. (3066.2000).

O musical da Escola de Atores Marcelino Câmara chega ao Teatro RioMar Fortaleza para apresentar uma adaptação do clássico mundial "O Rei Leão" com a história de Simba, Mufasa e outros.

- Especial

Dia 4

Projeto musicalização infantil

Das 17h às 18h, na Biblioteca Pública Infantil Herbênia Gurgel (Rua 531, nº 25, 2ª Etapa do Conjunto Ceará).

Durante as quintas-feiras de julho, a Biblioteca apresenta o projeto Musicalização Infantil, em que serão ministradas aulas de canto, violão e flauta com o músico Wesley Costa Lima.

Dia 5

ABC do Sistema Solar

Às 17h, no Planetário Rubens de Azevedo (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia). (3488.8600).

O Planetário Rubens de Azevedo reabre ao público com novidades na programação e modernização tecnológica. Às sextas-feiras, sábados e domingos há exibição de sessão para o público infantil.

Dia 7

Dragão das Crianças

A partir de 16h, na Praça Verde do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Grátis. (3488.8600).

Monitores orientam atividades lúdicas e educativas de desenho, pintura, corrida de saco, bambolês, entre outras brincadeiras. Um espaço para as crianças se divertirem, se socializarem e explorarem sua imaginação. No mês de julho, segue a programação especial de quadrilhas juninas infantis.

- Cinema

Especiais

Dia 3

Aquaman

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De James Wan. Com Jason Momoa. Filho do humano Tom Curry com a atlante Atlanna, Arthur Curry cresce com a vivência de um humano e as capacidades meta-humanas de um atlante. Quando seu irmão Orm deseja se tornar o Mestre dos Oceanos, subjugando os demais reinos aquáticos para que possa atacar a superfície, cabe a Arthur a tarefa de impedir a guerra iminente. Para tanto, ele recebe a ajuda de Mera, princesa de um dos reinos, e o apoio de Vulko, que o treinou secretamente desde a adolescência.

Dias 3, 4 e 5

Capitã Marvel

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Anna Boden, Ryan Fleck. Com Brie Larson. Carol Danvers é uma ex-agente da Força Aérea norte-americana, que, sem se lembrar de sua vida na Terra, é recrutada pelos Kree para fazer parte de seu exército de elite.

Dia 4

Bumblebee

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Travis Knight. Com Hailee Steinfeld. Em 1987, Bumblebee busca refúgio numa casa de praia na Califórnia. Charlie o encontra na forma de veículo e todo quebrado. A jovem consegue consertá-lo e logo descobre que ele é mais que um carro.

Os Incríveis 2

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Brad Bird. Com Craig T. Nelson. Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Beto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé.O que ele não esperava era que o caçula também tivesse superpoderes.

Wifi Ralph - Quebrando a Internet

No Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita. Ralph causou a maior bagunça no mundo dos jogos de fliperama. Tudo porque queria ser reconhecido como herói. Agora, ele causa a maior pane na internet e com a ajuda da Vanellope von Schweetz tenta reverter a situação.

Dia 5

O Touro Ferdinando

Às 10h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Carlos Saldanha. Com John Cena. Ferdinando é um touro robusto. Mas a grande verdade é que por trás da cara de mau, Ferdinando é um animal bastante sensível. Para seu desespero, ele acaba sendo escolhido para uma tourada.

Uma Aventura Lego 2

Às 13h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Mike Mitchell. Com Maya Rudolph. Já faz cinco anos desde que tudo esteve calmo e os cidadãos estão enfrentando uma nova e enorme ameaça: os invasores Lego Duplo, do espaço sideral.

Dia 5

Como Treinar o Seu Dragão 3

Às 16h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De Dean DeBlois. Com Jay Baruchel. Soluço finalmente encontrou um lar pacífico onde os dragões podem viver em segurança. Lá, o amigo dragão de Soluço, o Banguela, encontra uma companheira, Fúria de Luz. Mas a calmaria acaba quando o perigo ronda o lugar, fazendo com que Soluço e Banguela precisam salvar suas espécies.

Dia 6

Animais Fantásticos e Onde Habitam

Às 13h30, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De David Yates. Com Eddie Redmayne. O filme acompanha as aventuras do escritor fictício Newt Scamander, que setenta anos antes da saga de Harry Potter, enfrentou e conheceu inúmeras criaturas do universo do bruxinho.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

Às 16h15, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Grátis. (3252.4138).

De David Yates. Com Jude Law. O mundo mágico fica cada vez mais perigoso e dividido quando Grindelwald segue como ameaça com sua filosofia de que os bruxos são superiores aos humanos. Quem pode impedir suas ações é um ex-amigo, Dumbledore. Mas sua força não é o bastante e por isso recruta o escritor e ex-aluno de Hogwarts, Newt Scamander.

DIAS 7, 14, 21 E 29

Sobre rodas

Às 15h, no Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$14 (inteira) e R$7 (meia). (3488.8600).

O Cinema do Dragão exibe o filme "Sobre rodas" de Mauro D'Addio, que apresenta Lucas, um menino de 13 anos, quando chega a uma nova escola depois de um acidente que o colocou em uma cadeira de rodas. Lá, ele fica amigo de uma colega de classe, Laís, que sonha em conhecer o pai que a abandonou. Uma jornada se inicia quando eles descobrem o paradeiro do pai dela e decidem fugir juntos para tentar encontrá-lo.

ESTREIAS

DIA 4

Homem-Aranha: Longe de Casa

De Jon Watts. Com Tom Holland. Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heroica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Filme estreia dia 4 de julho Foto: Divulgação

DIA 18

O Rei Leão

De Jon Favreau. Com Donald Glover e Beyoncé. Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.