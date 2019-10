'Bacuringa': diretor de Bacurau brinca com montagem de filmes no instagram

O diretor do longa brasileiro Bacurau aproveitou a boa divulgação da obra e do filme "Coringa", que já arrecadou mais de US$ 700 milhões, para brincar com uma mistura das duas produções. Kleber Mendonça Filho publicou no Instagram uma montagem, em que o personagem de Silvero Pereira, o Lunga, aparece com a maquiagem do vilão da DC Comics.

"Só repassando esse remix constante de Cultura Pop. Muito bom. E ainda não vi Joker, mas vi Bacurau", publicou o diretor na rede social.



O ator Silvero Pereira também publicou a montagem e se manifestou sobre a imagem nos comentários. "Ah, não aguento".