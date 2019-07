'Bacurau' tem pré-estreia no Cineteatro São Luiz seguido de debate com diretores

Os cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que assinam roteiro e direção do filme "Bacurau", participam de debate no Cineteatro São Luiz sobre a produção premiada pelo júri no Festival de Cannes, na França. O ator Silvero Pereira também participa do evento, que acontecerá no próximo dia 21 de agosto, após a exibição do longa-metragem.

A projeção marca a pré-estreia do filme em Fortaleza. O lançamento oficial no Brasil da produção será durante a abertura no Festival de Gramado, no dia 16 de agosto. O longa deve chegar às salas de cinema do País no dia 29 de agosto.

Na última terça-feira (16), o trailer oficial do filme foi lançado pelos produtores. O foco principal da trama é o desaparecimento do mapa do povoado fictício chamado "Bacurau", no interior pernambuco. O inusitado acontecimento ocorre após o falecimento de uma das moradoras mais populares da região, que sofre ataques em sequência.

