'Bacurau' refaz cena para conscientizar público sobre o novo coronavírus

Os diretores de Bacurau, Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, postaram nesta quarta-feira (8) uma cena nova do filme que venceu o prêmio do júri no Festival de Cannes em 2019. O elenco do longa aparece no vídeo, que tem como intuito reforçar a importância do isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus.

"Mensagem de Bacurau pra quem viu e pra quem não viu o filme. #FiqueEmCasa. Saúde amor e paz", escreveu Mendonça.

"Vamos fazer como no filme. Vamos imitar a arte. Bacurau se organizou e se livrou de uma tremenda presepada", diz o narrador na cena regravada. No vídeo, os atores também aparecem em suas casas pedindo que as pessoas fiquem em casa respeitando as recomendações de isolamento.

O assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter.