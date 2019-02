Baco Exú do Blues retorna a Fortaleza com novo show

O rapper baiano Baco Exu do Blues faz show em Fortaleza no próximo dia 25 de maio, na praça verde do Centro Dragão do Mar. A apresentação faz parte da turnê de lançamento do novo álbum do artista, o "Blvesman", que já foi mostrado em show na cidade de São Paulo e foi disponibilizado nas plataformas digitais no fim do ano passado.

Em 2017, após o lançamento de "Esú", ele veio à Capital para mostrar o trabalho, que foi elogiado pela crítica e pelo público de todo o país. Os ingressos para o novo show custam entre R$ 40 e R$ 80.

Serviço:

Show Baco Exú do Blues em Fortaleza

Dia 25 de maio - Sábado

Na praça verde do Centro Dragão do Mar

Ingressos: R$80 (inteira) e R$40 (meia)