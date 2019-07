Backstreet Boys desembarcam no Brasil para uma série de shows em março de 2020, diz site

Os fãs da boyband norte-americana Backstreet Boys já podem começar a comemorar e juntar dinheiro. Tudo isso porque, rodando o mundo com a turnê mundial do último álbum, o "DNA", parece que a banda irá desembarcar no Brasil em breve.

De acordo com informações divulgadas no site do jornal Destak, a boyband teria acertado uma série de datas para tocar no Brasil em março do ano que vem. Além disso, como as datas e os locais ainda estão em aberto, existe a possibilidade da turnê ser estendida até o mês de abril.

A vinda do Backstreet Boys já era esperada porque, na semana passada, Kevin Richardson, um dos integrantes, já havia avisado os fãs brasileiros, nas redes sociais, que poderiam esperar o grupo.

"DNA" é o primeiro álbum do retorno de Backstreet Boys, depois da longa pausa de seis anos em que o grupo pop norte-americano também ficou fora dos palcos. Este novo trabalho tem faixas como "No Place", "New Love", "Passionate" e "Chateau", que foram incluídas no set list que eles têm cantado nos shows, alternadas com antigos hits.