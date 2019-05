Bachata no Ceará: adesão no forró e sertanejo aumenta procura em escolas de dança

Um ritmo da República Dominicana é o novo gênero musical inserido em repertórios de forró e sertanejo. No Ceará, academias e escolas de dança afirmam a grande procura com novas matrículas a cada semestre. Gusttavo Lima, Marília Mendonça e a dupla Zé Neto e Cristiano são alguns nomes que inseriram a novidade no repertório. No Nordeste, os sanfoneiros Luan Estilizado e Guilherme Dantas também ressaltam o estilo em algumas composições.

Para reconhecer a batida da bachata é preciso prestar atenção na percussão marcada. Ela vem do bongô, instrumento com dois pequenos tambores unidos, e da güira, cilindro de metal que produz um som mais sutil. Para os professores de dança do Ceará, uma das primeiras referências da música dominicana no Estado é a canção "Borbulhas de Amor". A letra original é de autoria de Juan Luis Guerra Seijas, compositor, cantor e produtor musical dominicano. "Borbujas de Amor" foi adaptada para o português por Ferreira Gullar e o cantor Fagner.

José Manuel Calderón é considerado o primeiro músico a gravar músicas de bachata em um disco. Outros pioneiros do gênero foram Tommy Figueroa e Rafael Encarnación. Entre os intérpretes mais populares dos últimos anos podem ser citados os cantores Juan Luis Guerra, Romeo Santos e Prince Royce, que venderam milhares de álbuns, além de realizarem turnês internacionais.

No Brasil, os primeiros registros no sertanejo a aderir a música são de 2010, ano em que Zezé di Camargo e Luciano gravaram "Eres todos los extremos", cantada em espanhol.

Dança

"Dois pra lá, dois pra cá". A bachata não é tão diferente do forró e sertanejo. Consiste em passos simples que levam o casal de um lado para o outro ou da frente para trás. As letras do ritmo caribenho se destacam pela nostalgia e melancolia. Os relacionamentos amorosos são ressaltados nas composições, ao mesmo tempo em que a sensualidade é valorizada nos passos colados na dança.

O engenheiro Junilton Junior, aluno do projeto "Dançar é Lazer"do IFCE, conheceu a bachata durante intercâmbio universitário na Europa. Na França, ele teve contato com os primeiros passos da dança e ficou apaixonado pelo gênero musical. "Já dançava salsa. Quando conheci e vi que a dança era coladinho.Fiquei mais empolgado ainda".

Já a professora de dança Ana Lídia Martins encontrou a qualidade de vida que almejava na bachata. Ela trabalhava na área de planejamento de produção de uma indústria. O estresse a deixou internada por 10 dias. A indicação do médico, após tratamento, foi que procurasse uma atividade física. "Nunca gostei de academia. A bachata mudou minha vida. Comecei como aluna, participei de congressos e de formações no Rio de Janeiro e São Paulo". Em 2019, a professora começou a ensinar dança no IFCE.

Ana Lídia conta que existe um número grande de mulheres em sala de aula, mas poucas são as que lecionam. "Quando você entra em qualquer turma, logo você ver o alto número de meninas como alunas. Na maioria das escolas de dança, a preferência dos contratantes é por homens. Existe ainda uma cultura a ser mudada nas danças de salão".