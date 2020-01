Babu vence prova do anjo no BBB 20 e ajuda Hadson a ganhar moto

O ator Babu Santana foi o vencedor da segunda prova do anjo do BBB 20. Ele concorreu nesta sexta-feira (31) com Petrix, Flayslane e Lucas, que foram sorteados no início da manhã, junto aos demais "brothers" da casa.

Como anjo, Babu pôde escolher três integrantes do reality para participar de uma prova rápida, cujo prêmio era uma moto. Quem saiu vencedor do desafio foi Hadson.

A prova do anjo foi realizada fora da casa, durante a manhã. Os concorrentes saíram vestindo macacões, e o serviço de pay-per-view passou a mostrar apenas os participantes que ficaram na casa.