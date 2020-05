Babu Santana interpretará Maguila em cinebiografia dirigida pelo cearense Halder Gomes

Logo após interpretar o cantor Tim Maia no cinema em 2014, Babu Santana foi convidado para viver o pugilista Maguila nas telonas. “Welcome Maguila” será dirigido pelo cearense Halder Gomes, nome por trás de "Cine Holliúdy" e "Os Parças". As gravações estão previstas para começar em 2021 e a estreia será em 2022 ou 2023.

A trama contará desde a infância humilde vivida pelo protagonista em Aracaju (SE), até a consagração nos ringes de São Paulo, nos anos 1980. O longa terá uma superprodução, toques de drama e humor, acompanhados de perto pelo próprio Maguila.

Para o ator Babu Santana, o grande desafio será perder cerca de 20 kg de gordura e ganhar massa muscular. Em entrevista ao UOL, ele afirma que começará a preparação física e nutricional a partir das próximas semanas. O processo será gravado e renderá uma websérie.

Grandes lutas serão minuciosamente retratadas no filme, como as duas com o argentino Daniel Falconi e as duas com o holandês Andre van den Oetelaar, que será interpretado pelo ator americano Bobby Holland, dublê de Thor e Capitão América. O elenco também conta com Juliano Cazarré, que encarnará o antagonista Daniel Falconi, que derrotou Maguila em 1985.

As cenas terão realismo extremo, principalmente nos movimentos do lutador. As narrações originais feitas por Luciano do Valle também serão usadas.

A produção, tocada por Josmar Bueno Junior, filho do boxeador Josmar Bueno, precisou ser interrompida em 2014 por causa de problemas na captação de recursos e na piora do estado de saúde de Maguila, que sofre de encefalopatia traumática crônica. Além do longa, o trabalho renderá um documentário e uma biografia sobre o pugilista.