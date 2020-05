Babu Santana afirma que deseja realizar turnê pelas favelas do Brasil

O ator Babu Santana disse em entrevista ao Portal G1 Notícias que pretende realizar uma turnê pelas comunidades de cada capital do Brasil. O ex-bbb afirmou que o projeto deve se chamar "Muito Obrigada" para deixar claro a intenção de agradecer todo o apoio que recebeu durante sua participação no BBB20.

O artista também disse que por conta da sua carreira de ator, a música sempre esteve presente na sua vida, mas ela se tornou assunto profissional somente depois que ele interpretou Tim Maia na cinebiografia do cantor carioca, em 2014.

Babu já possuía singles gravados antes de entrar no reality show. As músicas "Soul África" e "Sou Babu" foram lançadas durante o confinamento do BBB20 por questões burocráticas.

O ator acredita ainda que conseguirá chegar mais fácil nas pessoas por meio da música, já que por conta do isolamento social, os seus trabalhos como ator estão suspensos. Babu também está organizando uma live com a banda, mas a transmissão ainda não possui data definida.

O foco no ramo musical também renderá um álbum do ator, que pretende seguir o estilo das duas primeiras músicas. O artista diz que o disco deve reunir tudo que estiver relacionado a black music.



Após o fim do BBB20, Babu foi convidado pelo produtor carioca Papatinho para gravar uma canção com o rapper L7nnon. O lançamento da música deve acontecer em breve.