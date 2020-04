Após a formação do paredão, o trio fez apelo ao público, pedindo para permanecer na casa Foto: Divulgação

Babu, Manu e Mari estão no 16º paredão do BBB 20 e agora travam uma nova luta para permanecer na casa.

A berlinda se formou na noite deste domingo (20), após a eliminação de Ivy, e será definida nesta terça-feira (21).

Mari foi indicada por Rafa, que venceu a prova de sorte e se tornou a nova líder.

Manu, por sua vez, recebeu três votos, em votação aberta, e como resposta a cantora elegeu Babu para enfrentar no paredão.

Segundo ela, Babu foi a única opção possível, tendo em vista que ela não conseguiria votar na médica.

Apelo à permanência

Temendo deixar a casa, o trio fez apelos ao público:

Babu: "Brasil, eu dei tudo de mim, me fizeram esse convite maravilhoso, e eu vim, eu briguei, eu ri, eu fui contra tudo e todos e floresci como Bubu. Eu acho que eu estou sem sorte, e eu sempre falei que a minha sorte é você em casa. Deixa o pai ficar!" Manu: "Oi Brasil, meu nome é Manu Gavassi e eu perdi completamente o controle da situação, faz mais ou menos um mês e meio, e que bom que eu perdi, porque eu me permiti viver absolutamente tudo. O Brasil me conhece como a minha irmã mais nova, Catarina, que fala 'a Manu é louca mas ela é muito legal'. Se você acha que eu tenho mais história para contar, deixa eu ficar".

Mari: "Oi, Brasil! Primeiramente eu quero agradecer por estar aqui até agora no top 5. Eu estou vivendo um sonho único e inesquecível. Vocês me conheceram de todos os jeitos, sorrindo, brigando... gente, me ajuda, por favor, eu quero muito ficar".