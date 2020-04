Babu lança 2º single durante BBB e fala sobre raízes africanas

O confinamento de Babu Santana no BBB 20 não é motivo para desacelerar sua carreira paralela de cantor. Nesta quinta-feira (16), foi lançado o segundo single do artista desde que entrou para o reality show. “Soul Africa” canta sobre raízes africanas e suas influências na música brasileira e na cultura urbana, principalmente a da periferia.

Ancestralidade é palavra-chave no conceito da música. No refrão, a sonoridade da palavra “soul” - alma, em inglês - é desfrutada, soando um sonoro “Sou África”.

Inspirada em documentários de turnês de Caetano Veloso e Gilberto Gil pelo continente africano, a canção foi composta por Manoel Menezes, que já escreveu músicas para Tim Maia. Babu já interpretou Tim no cinema e busca estilos que se assemelham ao do cantor.

A composição foi pensada originalmente para ser interpretada por Macau, compositor do sucesso "Olhos Coloridos", mas dispensada pelo cantor. Babu, então, dá voz à interpretação.

"Babu traz uma energia na interpretação das canções que é o que eu busco nas minhas composições. É incrível a maneira com que ele passa as coisas do coração. A música brasileira ganhou um grande cantor", elogiou Manoel Menezes.

O primeiro single lançado por Babu também segue a mesma linha do soul music e é intitulada “Sou Babu”.