Babu ganha dois carros em menos de 24 horas após perder prêmio no BBB

Depois de perder um carro 0 km na Prova do Líder do Big Brother Brasil 20, na noite de quinta-feira (2), Babu Santana foi presenteado com dois veículos nesta sexta (3), menos de 24 horas após a disputa.

A Fiat anunciou, por meio do seu Twitter, que o ator vai ganhar o mesmo carro que era o prêmio da prova: um Toro Ultra. "Vim anunciar que o Babu Santana vai subir a favela de Fiat Toro Ultra, sim! Sei que essa paixão do paizão pela Fiat não é de hoje e quero realizar o sonho do carro zero! Afinal, de paixão eu entendo!Você merece, Babu!", escreveu a montadora.

Antes, logo após a Prova do Líder, a startup Easy Carros, empresa de serviços automobilísticos, já tinha prometido doar um carro 0 km para o participante do BBB.

"Eu não aguentei! Babu, nós, em parceria com o grupo Green Automóveis, não queremos mais te ver chorando. Quando você sair da casa do BBB 20 seu carro zero está te esperando. Um presente nosso para você", afirmou o perfil da startup Easy Carros, no Twitter.

Babu disputava a final da Prova do Líder com Flay, quando escolheu a chave errada. Ele já tinha ficado próximo de ganhar um carro em outras ocasiões no reality. Rafa chegou a dizer que iria fazer uma campanha para dar um carro ao ator. "Nem que eu faça uma vaquinha na internet, nem que faça uma rifa", disse.

O assunto mobilizou os usuários das redes sociais nesta sexta (3).