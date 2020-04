Babu diz que entrou no BBB muito depressivo e que quase desistiu da carreira

Último eliminado do BBB 20, Babu Santana, 40, disse que entrou com depressão no reality, durante o Encontro com Fátima Bernardes, na manhã desta segunda-feira (27).

No bate-papo, o artista afirmou que a crise no meio artístico quase o fez desistir de sua carreira antes de entrar no programa. "No final do ano passado eu pensei sério sobre isso. Quando entrei no BBB eu estava muito depressivo, porque a crise me pegou de um jeito... Estou nem aí se alguém quiser pensar que é vitimismo. Eu não pude passar o Natal com os meus filhos por falta de recurso", contou.

Babu foi eliminado neste sábado (25), com 57,17% dos votos, contra 31,41% de Thelma e 11,44 % de Rafa Kalimann. A médica e a influenciadora digital se juntaram a Manu Gavassi na grande final do reality que acontece nesta noite.

Apesar das dificuldades da vida, o ator contou à Fátima Bernardes que não quis fazer da sua crise a sua bandeira no programa. "Quis mostrar que estava lá por causa dela. Vim representar a favela, essa era a minha principal cruz", ressaltou Santana, que disse que seu orçamento financeiro duraria até abril desse ano se não fosse o BBB.

Um dos favoritos na reta final, Babu Santana disse que não acreditava que ia passar de dois dias. "Tive um choque cultural, uma briga de gerações, uma forma de enxergar a vida. Mas eu me via em situações muito caóticas. Tinham muitas pessoas querendo fazer VT, exibindo o corpão, e eu cheguei todo torto, cheio de dívidas, com 40 anos."

Marcado por dez paredões -Santana foi o participante que mais enfrentou a berlinda-, o ator disse que percebeu sua força apenas no sexto paredão. "Se meus amigos que não é publico normal de BBB, eu vou ter alguma chance. Tinha amigo meu que eu achei que ia sentar o pau em mim porque aceitei, mas eles viraram líder de campanha."

Com a participação do cantor Projota no bate-papo, o ator recebeu apoio e uma demonstração de carinho do artista. "A beleza negra não é nada valorizada no Brasil e no mundo todo, mas a gente acaba tendo que ter algo a mais sempre. Sempre terá de ter um discurso mais contundente, mais divertido e você foi. A gente precisa de representação no Big Brother, precisa de um Babu e de uma Thelminha."