Ávine Vinny canta para 80 mil pessoas no São João de Caruaru

Com direito a portões fechados e recorde de público, o sobralense Ávine Vinny encerra São João de Caruaru com mais de 80 mil pessoas cantando em coro todos seus sucessos. A apresentação, que aconteceu na madrugada deste domingo (30), foi eleita pelo segundo ano consecutivo, melhor show do São João de Caruaru, segundo pesquisa do site "Guia Caruaru".

