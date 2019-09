Avião de Angélica e Luciano Huck que fez pouso forçado tinha peça invertida, conclui investigação

A investigação policial sobre o acidente com o avião que levava Angélica, Luciano Huck, os filhos do casal e as babás, em 2015, concluiu que uma peça da aeronave foi instalada de forma invertida, provocando a falha do motor enquanto o avião estava no ar.

A aeronave fez um pouso forçado em uma fazenda de Mato Grosso do Sul. Na época, a apresentadora sofreu escoriações.

A peça em questão é um “capacitor”, segundo informações divulgadas pelo portal G1 nesta quarta-feira (4).

A polícia deve ouvir o piloto do avião novamente, e também realizar uma simulação dos fatos, utilizando uma aeronave semelhante, informou o portal.

Delegada do caso, Ana Cláudia Medina afirma que a investigação ainda não está concluída. O piloto deve explicar como houve a inversão da peça, que alterou a leitura do tanque, ao indicar o nível de combustível de forma errada.

Segundo a delegada, o piloto teria verificado que o avião estava com meio tanque e mandou encher. No entanto, a leitura estava errada por causa do capacitor invertido. Na verdade, o tanque estava vazio e indicou meio, explicou a delegada.