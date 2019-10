'Avenida Brasil' tem melhor estreia no Vale a Pena Ver de Novo desde 2000

A exibição do primeiro capítulo da reprise de "Avenida Brasil", na tarde desta segunda-feira (7) na Globo, foi a melhor estreia de uma novela no Vale a Pena Ver de Novo em São Paulo desde 2000, quando foi iniciada a medição de audiência no modelo atual.

Segundo dados prévios divulgados pela Globo, a trama registrou 22 pontos de audiência e 41% de participação, índice igualado apenas nas reprises de "O Cravo e a Rosa" (2003), "Anjo Mau" (2003) e "Corpo Dourado" (2004).

A novela ficou cinco pontos de audiência acima da média da faixa em relação às quatro segundas-feiras anteriores. O número de domicílios com aparelhos ligados também subiu: de 49% para 55%, o que, segundo a Globo, demonstra que o público ligou a TV para ver a novela.

No Rio, a estreia registrou 23 pontos de audiência e 49% de participação. A maior audiência de uma estreia do Vale a Pena Ver de Novo desde a reprise de "Cobras e Lagartos", em 2014.