'Avenida Brasil' bate recorde de dez anos no Vale a Pena Ver de Novo

A menos de três semanas do fim, "Avenida Brasil" registra a melhor performance do Vale A Pena Ver de Novo dos últimos dez anos. Na terça-feira (14), a novela de João Emanuel Carneiro bateu recordes, com 26 pontos em São Paulo, onde 42% dos televisores ligados sintonizaram a Globo, e 27 no PNT (Painel Nacional de TV), vista por 46% das TVs ligadas.

No Rio, o capítulo marcou 29 pontos com 50% de participação entre TVs ligadas. Na média geral até aqui, "Avenida Brasil" soma 18 pontos em São Paulo, tendo alcançado, por dia, em média, 26,9 milhões de brasileiros. Na sequência, o horário será de "Êta Mundo Bom".

Repaginado

Satisfeita com os 20 pontos alcançados com a reprise comentada da final da Copa de 2002, no domingo (12), a Globo contará com um depoimento do técnico Carlos Alberto Parreira sobre os 4 x 1 do Brasil sobre a Argentina, pela final da Copa das Confederações de 2005, atração do domingo (19).