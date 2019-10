Autora de "A Vida Invisível" e Fernanda Young são finalistas do Jabuti

Autores como Cristovão Tezza, Fernanda Young, Ana Paula Maia, Ruy Castro e Martha Batalha estão entre os finalistas do Jabuti, o mais tradicional prêmio literário brasileiro. Os cinco concorrentes de cada categoria foram anunciados nesta quinta-feira (31), sem cearenses na lista.

Os vencedores serão conhecidos em cerimônia no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, no dia 28 de novembro.

Na categoria crônica, nomes como Ruy Castro concorrem com "A Arte de Querer Bem" (ed. Estação Brasil). Além dele, também Bernardo Carvalho disputa com "Simpatia pelo Demônio", em livro brasileiro publicado no exterior - o título saiu na França pela Editions Métailié.

Entre os romances finalistas, a disputa irá ocorrer entre a Companhia das Letras e a editora Todavia. Pela primeira, concorrem Alexandre Vidal Porto ("Cloro"), Ana Paula Maia ("Enterre seus Mortos") e Martha Batalha ("Nunca Houve um Castelo"), que é autora de "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", que inspirou o filme de Karim Aïnouz, representante do Brasil no próximo Oscar.

Já a Todavia concorre com Tiago Ferro ("O Pai da Menina Morta") e Cristovão Tezza ("A Tirania do Amor").

Entre os contos, são finalistas nomes como Giovani Martins, com "O Sol na Cabeça", e Rodrigo Lacerda, com "Reserva Natural" - ambos saíram pela Companhia das Letras. Além do citado Ruy Castro, concorrem entre os livros de crônicas Fabrício Corsaletti ("Perambule", ed. 34), Fernanda Young ("Pós-F: Para Além do Masculino e do Feminino", ed. Leya), Míriam Leitão ("Refúgio no Sábado", ed. Intrínseca) e Andréa Pachá ("Velhos São os Outros", ed. Intrínseca).

A categoria poesia conta com autores como Guilherme Gontijo Flores ("Carvão :: Capim", ed. 34), Paulo Henriques Britto ("Nenhum Mistério", ed. Companhia das Letras) e Hilda Machado ("Nuvens", ed. 34).

Confira a lista completa abaixo.

CONTO

"Alguns Humanos" | Autor(a): Gustavo Pacheco | Editora(s): Tinta da China Brasil

"O Sol na Cabeça" | Autor(a): Geovani Martins | Editora(s): Companhia das Letras

"Reserva Natural" | Autor(a): Rodrigo Lacerda | Editora(s): Companhia das Letras

"Sebastopol" | Autor(a): Emilio Fraia | Editora(s): Alfaguara / Companhia das Letras

"Um Beijo por Mês" | Autor(a): Vilma Arêas | Editora(s): Luna Parque

CRÔNICA

"A Arte de Querer Bem" | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Estação Brasil

"Perambule" | Autor(a): Fabrício Corsaletti | Editora(s): Editora 34

"Pós-F: Para Além do Masculino e do Feminino" | Autor(a): Fernanda Young | Editora(s): LeYa

"Refúgio no Sábado" | Autor(a): Míriam Leitão | Editora(s): Intrínseca

"Velhos São os Outros" | Autor(a): Andréa Pachá | Editora(s): Intrínseca

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

"Ânsia Eterna" | Autor(a): Verônica Berta | Editora(s): SESI-SP Editora

"Bendita Cura - Volume 1" | Autor(a): Mário César | Editora(s): EntreQuadros

"Graphic MSP - Jeremias: Pele" | Autor(a): Rafael Calça, Jefferson Costa | Editora(s): Panini, Mauricio de Sousa

"O Idiota: O Clássico de Fiódor Dostoiévski em Quadrinhos" | Autor(a): André Diniz | Editora(s): Quadrinhos na Cia / Companhia das Letras

"Raul" | Autor(a): Alexandre De Maio | Editora(s): Editora Elefante

INFANTIL

"A Avó Amarela" | Autor(a): Júlia Medeiros, Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editora

"Casa de Passarinho" | Autor(a): Ana Rosa Costa, Odilon Moraes | Editora(s): Editora Positivo

"Donana e Titonho" | Autor(a): Ninfa Parreiras | Editora(s): Paulinas

"Enreduana" | Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras

"Olavo" | Autor(a): Odilon Moraes | Editora(s): Jujuba Editora

JUVENIL

"80 Degraus" | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Palavras Projetos Editoriais

"A Grande Assembleia dos Bichos Pestilentos e Peçonhentos" | Autor(a): Ivan Jaf | Editora(s): Trioleca Casa Editorial

"Clarice" | Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Global Editora

"Histórias Guardadas pelo Rio" | Autor(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Edições SM

"O Cão e o Curumin" | Autor(a): Cristino Wapichana | Editora(s): Editora Melhoramentos

POESIA

"Carvão : : Capim" | Autor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Editora 34

"Fundo Falso" | Autor(a): Mônica de Aquino | Editora(s): Relicário Edições

"Lua na Jaula" | Autor(a): Ledusha Spinardi | Editora(s): Todavia

"Nenhum Mistério" | Autor(a): Paulo Henriques Britto | Editora(s): Companhia das Letras

"Nuvens" | Autor(a): Hilda Machado | Editora(s): Editora 34

ROMANCE

"A Tirania do Amor" | Autor(a): Cristovão Tezza | Editora(s): Todavia

"Cloro" | Autor(a): Alexandre Vidal Porto | Editora(s): Companhia das Letras

"Enterre seus Mortos" | Autor(a): Ana Paula Maia | Editora(s): Companhia das Letras

"Nunca Houve um Castelo" | Autor(a): Martha Batalha | Editora(s): Companhia das Letras

"O Pai da Menina Morta" | Autor(a): Tiago Ferro | Editora(s): Todavia

ARTES

"A Fotografia como Escrita Pessoal: Alair Gomes e a Melancolia do Corpo - Outro" | Autor(a): Alexandre Santos | Editora(s): Editora da UFRGS

"Arte Popular Brasileira: Olhares Contemporâneos" | Autor(a): Vilma Eid (org.), Germana Monte-Mór (org.) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes, Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro

"Histórias Afro-Atlânticas: [vol. 1] Catálogo" | Autor(a): Adriano Pedrosa, Lilia Moritz Schwarcz, Tomás Toledo, Ayrson Heráclito, Hélio Menezes | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake

"Nova História do Cinema Brasileiro, Volumes 1 e 2" | Autor(a): Fernão Pessoa Ramos, Sheila Schvarzman | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

"Patrimônio Colonial Latino-americano: Urbanismo, Arquitetura, Arte sacra" | Autor(a): Percival Tirapeli | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

BIOGRAFIA, DOCUMENTÁRIO E REPORTAGEM

"A Guerra: A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil" | Autor(a): Bruno Paes Manso, Camila Nunes Dias | Editora(s): Todavia

"Carolina: uma Biografia" | Autor(a): Tom Farias | Editora(s): Malê

"Jorge Amado: uma Biografia" | Autor(a): Joselia Aguiar | Editora(s): Todavia

"O Livro de Jô: uma Autobiografia Desautorizada - Volume 2" | Autor(a): Jô Soares, Matinas Suzuki Jr. | Editora(s): Companhia das Letras

"O Tiradentes: uma Biografia de Joaquim José da Silva Xavier" | Autor(a): Lucas Figueiredo | Editora(s): Companhia das Letras

CIÊNCIAS

"A caminho de Marte: a Incrível Jornada de um Cientista Brasileiro até a Nasa" | Autor(a): Ivair Gontijo | Editora(s): Editora Sextante

"Ciência e Pseudociência: Por Que Acreditamos Apenas Naquilo em que Queremos Acreditar" | Autor(a): Ronaldo Pilati | Editora(s): Editora Contexto

"Ciência para Educação: uma Ponte entre Dois Mundos" | Autor(a): Augusto Buchweitz, Mailce Borges Mota, Roberto Lent | Editora(s): Editora Atheneu

"Hipnotizados: o que os Nossos Filhos Fazem na Internet e o que a Internet Faz com Eles" | Autor(a): Brenda Fucuta | Editora(s): Objetiva / Companhia das Letras

"Inteligência Artificial Aplicada: uma Abordagem Introdutória" | Autor(a): Luciano Frontino de Medeiros | Editora(s): InterSaberes

ECONOMIA CRIATIVA

"101 Dias com Ações mais Sustentáveis para Mudar o Mundo" | Autor(a): Marcus Nakagawa | Editora(s): Editora Labrador

"Mude Ou Morra: Tudo Que Você Precisa Saber Para Fazer Crescer Seu Negócio E Sua Carreira Na Nova Economia" | Autor(a): Renato Mendes, Roni Cunha Bueno | Editora(s): Editora Planeta

"Porque criei a Gastronomia Periférica" | Autor(a): Edson Leite | Editora(s): Editora Inova

"Uma Vida Sem Lixo: Guia Para Reduzir O Desperdício Na Sua Casa E Simplificar A Vida" | Autor(a): Cristal Muniz | Editora(s): Alaúde

"Viva O Fim: Almanaque De Um Novo Mundo" | Autor(a): André Carvalhal | Editora(s): Paralela / Companhia das Letras

HUMANIDADES

"Dicionário Da Escravidão E Liberdade: 50 Textos Críticos" | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz (org.), Flávio Gomes (org.) | Editora(s): Companhia das Letras

"Presidencialismo De Coalizão: Raízes E Evolução Do Modelo Político Brasileiro" | Autor(a): Sérgio Abranches | Editora(s): Companhia das Letras

"Ser Republicano No Brasil Colônia: A História De Uma Tradição Esquecida" | Autor(a): Heloisa M. Starling | Editora(s): Companhia das Letras

"Uma História Da Desigualdade: A Concentração De Renda Entre Os Ricos No Brasil 1926 - 2013" | Autor(a): Pedro H. G. Ferreira de Souza | Editora(s): Hucitec Editora

"Valsa Brasileira: Do Boom Ao Caos Econômico" | Autor(a): Laura Carvalho | Editora(s): Todavia

CAPA

"James Joyce - Um Retrato Do Artista Quando Jovem E Epifanias" | Capista: Diogo Droschi | Editora(s): Autêntica

"Letizia Battaglia: Palermo" | Capista: Luciana Facchini | Editora(s): IMS

"O Galo de Ouro" | Capista: Leonardo Iaccarino | Editora(s): José Olympio

"Revela-te, Chico: uma Fotobiografia" | Capista: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-te-vi Produções Literárias

"Sapientia: Uma Arqueologia De Saberes Esquecidos" | Capista: Tereza Bettinardi | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

ILUSTRAÇÃO

"Chão de Peixes" | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar

"Enreduana" | Ilustrador(a): Mariana Massarani | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras

"Nem Filho Educa Pai" | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): SESI-SP Editora

"Se Eu Abrir Esta Porta Agora..." | Ilustrador(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): SESI-SP EDITORA

"Se Os Tubarões Fossem Homens" | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Edições Olho de Vidro

IMPRESSÃO

"Bill Viola" | Responsável: Adelcio Alberto Canolla | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

"Clementina Duarte 50 anos de Arte e Design" | Responsável: Julio Gonçalves | Editora(s): Cepe Editora

"Fernanda Montenegro: Itinerário Fotobiográfico" | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

"Francisco João de Azevedo e a Invenção Da Máquina De Escrever" | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá

"Roberto Landell de Moura, o Precursor do Rádio" | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá

PROJETO GRÁFICO

"Clarice" | Responsável: Felipe Cavalcante | Editora(s): Global Editora

"Claudia Andujar: a Luta Yanomami" | Responsável: Elisa von Randow, Julia Massagão | Editora(s): IMS

"Cordão" | Responsável: Luciana Calheiros | Editora(s): Zoludesign

"Histórias Afro-Atlânticas: [vol. 1] Catálogo" | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake

"Teatro da Vertigem" | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Editora Cobogó

TRADUÇÃO

"Almas Mortas" | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Editora 34

"Lições de Ética" | Tradutor(a): Bruno Leonardo Cunha, Charles Feldhaus | Editora(s): Editora da Unesp

"Morrer Sozinho em Berlim" | Tradutor(a): Claudia Abeling | Editora(s): Editora Estação Liberdade

"O Conto dos Contos: Pentameron ou o Entretenimento dos Pequeninos" | Tradutor(a): Francisco Degani | Editora(s): Nova Alexandria

"Sobre Isto" | Tradutor(a): Leticia Mei | Editora(s): Editora 34

FOMENTO À LEITURA

Caixa de Cultura | Responsável: Rosana Firmino de Araújo Gutierrez | Editora(s): Serviço Social da Indústria - SESI-SP

Leia para uma Criança | Responsável: Dianne Cristine Rodrigues Melo | Editora(s): Itaú Social

Pegaí Leitura Grátis | Responsável: Idomar Augusto Cerutti | Editora(s): Instituto Pegai Leitura Grátis

Projeto BiblioSesc | Responsável: Sesc São Paulo | Editora(s): Edições Sesc SP

Rede LiteraSampa | Responsável: Mara Esteves Costa | Editora(s): Mara Esteves Costa

LIVRO BRASILEIRO PUBLICADO NO EXTERIOR

"A Resistência" | Autor(a): Julián Fuks | Editora(s): Companhia das Letras, Charco Press

"Brasil: Uma Biografia" | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling | Editora(s): Companhia das Letras, Penguin Random House UK/Allen Lane

"Meia-noite e Vinte" | Autor(a): Daniel Galera | Editora(s): Companhia das Letras, Suhrkamp Verlag

"Meu Pé de Laranja Lima" | Autor(a): José Mauro de Vasconcelos | Editora(s): Editora Melhoramentos , Pushkin Press

"Simpatia pelo Demônio" | Autor(a): Bernardo Carvalho | Editora(s): Companhia das Letras, Éditions Métailié