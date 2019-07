Autor da HQ "Turma da Mônica - Laços" vem a Fortaleza neste domingo (21)

A nova edição da Feira de Quadrinhos Fortaleza, realizada neste domingo (21) no shopping RioMar Kennedy, traz como atração o quadrinista Vitor Caffagi, responsável por desenvolver, junto da irmã, o HQ "Turma da Mônica - Laços". A história, baseada na criação de Maurício de Sousa, virou filme e foi lançada recentemente nos cinemas brasileiros.

No local, a programação se inicia às 15h e reúne itens conectados à cultura pop, HQs, artists alley, sorteios, cosplays e também apresenta painéis com nomes do cenário. Para o público, Vitor conversará sobre o processo de adaptação da história e a responsabilidade de reverenciar o trabalho de Maurício.

Outro destaque é o painel “Mulheres nas HQ’s”, com a presença das ilustradoras Brendda Maria e Dharilya Sales, da quadrinista Débora Santos e da designer Kami Girão, que fará a mediação do bate-papo.