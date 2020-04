Aurineide Camurupim e Leo Suricate realizam bate-papo online sobre humor nesta sexta-feira (10)

A campanha digital #NaRedeComDragão recebe Leo Suricate e Aurineide Camurupim nesta sexta-feira (10), a partir das 20h, para uma conversa bem humorada no Instagram do Dragão do Mar. A iniciativa do Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura objetiva incentivar o compartilhamento de conteúdos sobre arte e cultura. Na live desta semana, os convidados falarão sobre "Humor e suas Múltiplas Potencialidades".

Os artistas irão compartilhar as suas perspectivas e desafios da linguagem humorística diante do contexto de polarização política, viralização de memes e forte debate social sobre a pandemia. Para debater sobre os temas, a iniciativa convidou um dos co-criadores da fanpage Suricate Seboso, que retrata a cultura nordestina com humor, e Aurineide Camurupim, personagem tradicional do humor cearense que viralizou recentemente com a música Libera Logo esses R$ 600", paródia que Aurineide faz sobre a liberação do auxílio emergencial proposto por Jair Bolsonaro.

Na última sexta-feira (3), o projeto do Dragão do Mar abordou o tema "Música como Instrumento de Conscientização Social", trazendo o rapper Erivan Produtos do Morro como convidado. Além de entrevistas, o equipamento cultural também está disponibilizando em seu perfil no Instagram sugestões culturais para serem consumidas durante o período de isolamento social.

Serviço:

Bate-papo ao vivo com os humoristas Léo Suricate e Aurineide Camurupim

Data: 10 de abril

Horário: 20h

Instagram: @dragaodomar