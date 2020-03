Atrizes comentam fim da primeira fase de "Amor de Mãe"

A busca incessante de Lurdes (Regina Casé) por Domênico ainda não chegou ao fim. O que ela não imagina é que está muito perto de Domênico. Mas Thelma (Adriana Esteves) já sabe. Foi ela quem criou o menino da melhor amiga, Danilo (Chay Suede). Apesar da amizade das duas, não será tão simples resolver essa equação.

O segredo em breve vai correr o risco de ser revelado. Rita (Mariana Nunes), a mãe biológica de Camila (Jéssica Ellen), chega para conversar com a professora depois de Lurdes ter convencido a filha. Muito grata com a atitude de Lurdes, Rita promete ajudá-la a encontrar Domênico. E a mulher aciona um contato imprescindível para isso: o enfermeiro Eudésio (Wilson Rabelo), que trabalhou no Hospital do Passeio na mesma época em que Domênico foi vendido.

Thelma aparece na casa do enfermeiro antes de Lurdes. Ela consegue suborná-lo para que ele não entregue nenhuma informação. Inconformada com a negativa de Eudésio para Lurdes, Rita vai ao encontro do senhor para tentar entender o que aconteceu e flagra Thelma com ele. Aí, ela entende todo o plano. Ao ser confrontada, Thelma toma uma atitude extrema para tirar Rita de vez do seu caminho.

Essas e outras emoções envolvendo todos os outros personagens da trama estão previstas para os últimos capítulos da primeira fase de ‘Amor de Mãe’, que chega ao fim no sábado (21).



Entrevista com Adriana Esteves

Adriana Esteves é Thelma

Como você avalia a primeira fase de "Amor de Mãe"?

"Amor de Mãe" é uma novela de altíssima qualidade, com uma linguagem que me encanta muito. Uma fotografia belíssima. A trama aborda assuntos sérios como educação e preservação do meio ambiente. Agora, no fim da primeira fase, exibe uma grande virada da personagem Thelma, a aproximando da trama central que é a descoberta do filho perdido de Lurdes, Domênico.

Como você definiria o sentimento da Thelma nesse momento?

No momento, Thelma está completamente surpreendida, por nunca achar que seu grande segredo estaria tão próximo de ser descoberto. Toda a posse que ela tem pelo filho acaba crescendo pelo pavor de ele descobrir sua mãe biológica.

A chegada de Jane (Isabel Teixeira) desencadeou a descoberta de vários segredos da Thelma. Mesmo assim, a médica continua ao lado da amiga. Como você avalia essa amizade?

A Jane, interpretada pela grande atriz Isabel Teixeira, foi um presente para a novela e para Thelma. É uma personagem rica que ajuda a desvendar um grande segredo da trama. Aparentemente, elas são grandes amigas, mas Thelma é capaz de eliminar tudo e todos que possam saber demais de seus segredos em relação ao filho.

Thelma não é aquela vilã clássica que só mostra o lado ruim desde o início da trama. Como é para você dar vida a uma personagem assim?

É um personagem dificílimo. Mas meu desafio é esse. É para isso que me dedico há tantos anos.

Qual a sua expectativa para a próxima fase de Amor de Mãe?

Tenho certeza que o público ficará mais na expectativa do que nunca. Isso será uma novidade na história das telenovelas. E o desfecho da trama na segunda fase será melhor ainda.

Entrevista com Regina Casé

Regina Casé é Lurdes



Como você avalia essa primeira fase de "Amor de Mãe"?

Acho que, como todos os trabalhos que tenho feito na Globo – e isso me orgulha muito -, “Amor de Mãe” é uma novela que estica a corda no sentido da inovação. É um trabalho popular, mas que traz uma linguagem nova, além de temas importantes e que normalmente não estão colocados na tela. “Amor de Mãe” faz o público rir e chorar, mas, ao mesmo tempo, faz uma reflexão importante, forte e potente.

Como você avalia a jornada de Lurdes até aqui?

Logo que me apresentaram a Lurdes, eu vi que ela era uma personagem incrível. Mas eu não imaginava que ia chegar tão longe o nível de empatia, de carinho e de amor por ela. A maneira como as pessoas me abordam o tempo todo nas ruas, são todas as classes sociais, pessoas que não viam mais novela, outras completamente noveleiras... Acredito que a Lurdes quebrou barreiras e chegou em todos os corações. É uma felicidade imensa ser um instrumento de amor em tempos tão difíceis.

Como acha que a Lurdes vai reagir ao saber que Danilo é Domênico?

Eu não posso nem imaginar... Eu já acordei à noite várias vezes apavorada pensando nisso. Não há grito, choro, que eu faça que seja do tamanho que eu espero e que todo mundo espera. Eu tenho medo desse momento também porque a Lurdes gosta tanto da Thelma. Fico só imaginando como será...

Entrevista com Taís Araujo

Taís Araújo é Vitória



Como você avalia essa primeira fase de "Amor de Mãe"?

Já aconteceram tantas coisas nessa primeira fase de “Amor de Mãe”... E isso é maravilhoso! Acho que é o que faz com que as pessoas fiquem vidradas na trama.

Que desafios Vitória ainda terá pela frente na segunda fase da novela?

Acho que os desafios dela seguem na linha da reconstrução. Principalmente a sua reconstrução profissional. E também, claro, ela tem o desafio de conseguir colocar o Álvaro (Irandhir Santos) na cadeia. Emocionalmente eu acho que ela já se reconstruiu. Mas a gente pode esperar tudo da Manuela Dias.

Qual a sua expectativa para a próxima fase da novela?

A próxima fase virá cheia de gás. A decisão da parada foi muito acertada, mas já estamos com saudade. Então, tenho certeza que vamos voltar com mais gás ainda.